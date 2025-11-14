DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.485 -5,0%Euro1,1620 -0,1%Öl64,33 +1,9%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow-Jones schwächer, Techwerte stabil -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow im Minus

14.11.25 22:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.900,6 PKT 30,2 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch vermehrt daran gezweifelt wird, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck ließ schnell nach, aber Mut zum Einstieg wollte auch nicht wirklich aufkommen.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,65 Prozent auf 47.147,48 Punkte. Er war der einzige unter den bedeutenden US-Indizes, der es im Tagesverlauf nicht zeitweise ins Plus schaffte, nachdem er sich in dieser Woche mit einem aufgestellten Rekord positiv hervorgehoben hatte.

Andere Indizes hatten sich zuletzt deutlicher von ihren Bestmarken entfernt und entwickelten sich nun einen Tick besser. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,05 Prozent auf 6.734,11 Zähler nach. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,06 Prozent auf 25.008,24 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel den tiefsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte.

Während der Dow in der abgelaufenen Woche um 0,3 Prozent zulegte, verlor der Nasdaq 100 0,2 Prozent. Er verbuchte damit die zweite Verlustperiode in Folge./tih/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:33ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq holt Kursrutsch auf - Dow im Minus
22:32Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen
22:22Aktien New York Schluss: Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow im Minus
21:16Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
21:00$1000 Invested In Apple 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
20:44Warner Bros Discovery Rallies on Strategic Review, Potential Bids from Paramount, Comcast And Netflix
20:13Aktien New York: Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow noch im Minus
20:02Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags
mehr