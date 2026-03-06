DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.193 -2,0%Euro1,1609 -0,2%Öl83,75 +1,4%Gold5.084 -1,1%
Aktien New York Schluss: Ölpreisanstieg beendet Erholung - Nasdaq recht stabil

05.03.26 22:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.749,0 PKT -58,5 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer kleinen Erholung zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Außerdem fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Beides weckt Inflationssorgen und lässt die Renditen am Anleihemarkt steigen.

Der Dow fiel um 1,61 Prozent auf 47.954,74 Punkte und sank damit auch unter die gleitende 90-Tage-Durchschnittslinie, die ein viel beachteter mittelfristiger Trendindikator ist. Ende Februar war der bekannteste Wall-Street-Index bereits unter die kurzfristige 21-Tagelinie gefallen.

Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,56 Prozent nach auf 6.830,71 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,29 Prozent auf 25.020,41 Punkte nach unten.

Der noch keine Woche alte Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Eine ballistische Rakete wurde vom Iran auf das Nato-Land Türkei abgefeuert. Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, und die USA haben vor Sri Lanka ein Kriegsschiff versenkt.

Angesichts der Entwicklungen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran sind die Anleger wieder risikoscheu, nachdem sich die Stimmung am Vortag noch leicht verbessert hatte. Die Spannungen auf den Energiemärkten treten zunehmend in den Vordergrund. So versucht China, Kraftstoff zu sparen, und japanische Raffinerien fordern die Freigabe strategischer Erdölreserven.

Die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels geht, bleibt die Hauptsorge an den Märkten. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Dadurch sind die Öllieferungen aus dem Iran sowie von anderen Produzenten am Persischen Golf unterbrochen und Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln./ck/jha/

