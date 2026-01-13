Aktien New York Schluss: Stabiler Wochenstart - Weitere Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihren jüngsten Höhenflug zum Auftakt der neuen Börsenwoche gebremst fortgesetzt. Im frühen Handel hatte der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell noch für etwas Belastung gesorgt. Zudem hatte sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter eingeschossen und ihnen wegen ihrer Zinspraktiken gedroht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte am Montag im späten Geschäft einen neuen Höchststand und schloss 0,17 Prozent höher bei 49.590,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm nach seinem Rekordhoch vom Freitag ebenfalls eine weitere Bestmarke und gewann letztlich 0,16 Prozent auf 6.977,27 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der NASDAQ 100 0,08 Prozent auf 25.787,66 Punkte./edh/nas