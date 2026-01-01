DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +2,2%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.644 +1,5%Euro1,1721 -0,2%Öl60,79 -0,2%Gold4.330 +0,4%
Aktien New York Schluss: Uneinheitlich zum Jahresauftakt

02.01.26 22:29 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Jahresauftakt an den US-Börsen ist am Freitag ohne klare Richtung verlaufen. Nach einem freundlichen Start ging der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst auf eine Berg- und Talfahrt, die er schließlich mit Gewinnen beendete. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Indizes schlossen nach zeitweise deutlichen Gewinnen in der Verlustzone. Die Stimmung für Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) war alles in allem jedoch dank einiger Impulse aus Asien positiv.

Die erratischen Marktbewegungen so früh im neuen Jahr sollten allerdings nicht überbewertet werden, hieß es von Börsianern. Die Handelsumsätze seien wie bereits zur Weihnachtszeit traditionell sehr dünn, was die Kurse heftiger als gewöhnlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen lasse. "Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen", kommentierten die Experten vom Broker Activtrades. Im weiteren Verlauf des Monats Januar läuft dann allmählich die Berichtssaison mit den Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Jahres an.

Letztlich ging der Dow knapp unter seinem Tageshoch, mit plus 0,66 Prozent auf 48.382,39 Punkten, aus dem Geschäft. Im verkürzten Wochenverlauf hat er damit um 0,7 Prozent nachgegeben. Im vergangenen Jahr hatte der Wall-Street-Index ein Plus von insgesamt rund 13 Prozent verbucht.

Der breite S&P 500 legte am Freitag nach einem kleineren Auf und Ab letztlich um 0,19 Prozent auf 6.858,47 Zähler zu. Der NASDAQ 100 verlor dagegen 0,17 Prozent auf 25.206,17 Zähler, nachdem er im frühen Geschäft noch um fast anderthalb Prozent zugelegt hatte. Im Wochenverlauf beträgt sein Minus 1,7 Prozent. 2025 hatte der technologielastige Auswahlindex mit einem Gewinn von gut 20 Prozent abgeschlossen./ck/he