Aktien New York Schluss: Versöhnlicher Abschluss einer schwachen Woche

07.11.25 22:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag im späten Handel ihre zuvor teilweise deutlichen Verluste eingedämmt und wenig verändert geschlossen. Zuvor hatten zunehmende Befürchtungen um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Börsen belastet. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. So trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November - gemessen am Uni-Michigan-Index - deutlich stärker ein als erwartet.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 46.987,10 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von mehr als einem Prozent. Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,13 Prozent auf 6.728,80 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es hingegen um 0,28 Prozent auf 25.059,81 Punkte abwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenminus von gut drei Prozent.

Hochnervöse Anleger rund um den Globus diskutierten weiter die Frage, ob der KI-Hype zu einer Blase geführt hat, die zeitnah platzen könnte, bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die Investoren hinterfragten zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI auch als so profitabel erweisen, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, erklärte Analyst André Sadowsky von der Commerzbank./edh/stw