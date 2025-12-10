DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 ±0,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin78.951 -1,0%Euro1,1692 +0,6%Öl62,66 +0,9%Gold4.229 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig an

10.12.25 22:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen.

Wer­bung

Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte./bek/jha/