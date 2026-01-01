DAX24.930 +0,3%Est505.938 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.507 +0,5%Bitcoin80.202 ±0,0%Euro1,1698 -0,2%Öl61,54 -0,4%Gold4.481 +0,8%
Aktien New York: Schwung für den Dow ebbt ab

06.01.26 15:58 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aufschwung der Kurse an den US-Aktienmärkten zum Jahresbeginn hat am Dienstag nachgelassen. Nach den starken ersten beiden Börsentagen 2026 lag der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 49.036 Zählern. Damit sind sowohl das Rekordhoch vom Vortag als auch die runde Marke von 50.000 Punkten in unmittelbarer Reichweite.

Der NASDAQ 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um ein halbes Prozent aufwärts auf 25.530 Zähler. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.918 Punkten./bek/jha/