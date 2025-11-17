DAX23.708 -0,7%Est505.659 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +1,0%Nas22.909 ±0,0%Bitcoin81.320 ±-0,0%Euro1,1585 -0,3%Öl64,42 +0,2%Gold4.069 -0,3%
Aktien New York: Stillstand - Buffetts Einstieg treibt Alphabet auf Rekordhoch

17.11.25 16:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt wenig getan. Die Bewegungen der großen Aktienindizes hielt sich am Montag im frühen Handel in engen Grenzen. Die Marktteilnehmer hielten sich vor den im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Konjunkturdaten zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschließenden Verlusten verlor der Leitindex im frühen Handel 0,1 Prozent auf 47.114 Zähler.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.746 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,4 Prozent auf 25.117 Zähler zu. Er wurde vor allem vom Einstieg von Berkshire Hathaway bei der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) angetrieben, Alphabet-Aktien stiegen um fast 6 Prozent und erreichten ein Rekordhoch./bek/he