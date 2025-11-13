DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.862 -2,3%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Aktien New York: Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow

13.11.25 20:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.838,9 PKT -567,5 PKT -2,42%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag die Nachricht des beendeten Regierungsstillstands mit Verlusten quittiert. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten, aber auch Standardwerte gerieten nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial wieder unter Druck. Unter den Anlegern geht nun Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

Wer­bung

Der Dow verlor zwei Stunden vor Schluss 1,34 Prozent auf 47.610 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der US-Leitindex besser entwickelt als seine Indexkollegen und dies traf auch am Donnerstag wieder zu. Während der S&P 500 um 1,62 Prozent auf 6.740 Punkte fiel, sackte der NASDAQ 100 um 2,26 Prozent auf 24.940 Zähler ab.

Als Sinnbild der unter Druck stehenden Nasdaq gelten die "Magnificent 7", also die sieben bekanntesten Tech-Riesen, die zuletzt allesamt unterschiedlich hoch verloren. Weiter hinterfragt wird ihre hohe Bewertung. Am deutlichsten erwischte es die Aktien von Tesla mit einem Kursrutsch um 7,6 Prozent, gefolgt von NVIDIA mit fast fünf Prozent Kursverlust. Nur knapp im Minus bewegte sich der iPhone-Hersteller Apple.

Was den sogenannten Shutdown betrifft, setzte US-Präsident Donald Trump den Übergangshaushalt in Kraft. Börsianer müssten nach dem Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könnte, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In den vergangenen Wochen waren wegen der Regierungsblockade viele wichtige Kennziffern ausgefallen, darunter die für die Fed besonders wichtigen Jobberichte.

Wer­bung

Im Dow gab es positive und negativ auffällige Werte. Ganz oben standen die Aktien von Cisco, die um 4,8 Prozent anzogen. Der Netzwerkausrüster blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb, der Ausblick strahle Zuversicht in den Schlüsselbereichen aus.

Als größter Dow-Verlierer sackten die Papiere von Walt Disney um fast acht Prozent ab. Der Unterhaltungsriese verpasste im vierten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten. Zudem dürften hohe Kosten für neue Filme das laufende Quartal belasten, teilte das Unternehmen mit.

Bei Nike bewegte ein Analystenkommentar den Kurs weiter nach oben. Die Titel des Sportartikelkonzerns steuern mit einem Plus von zuletzt 2,6 Prozent auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Dabei profitierten sie von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Großbank Wells Fargo.

Wer­bung

Ein größerer Verlierer im Nebenwertebereich war Biontech (BioNTech (ADRs)) mit minus sechs Prozent. Unter Druck standen die in den USA notierten Anteilscheine des Mainzer Pharmakonzerns wegen einer Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Corona-Impfstoffpartner Pfizer seine restlichen Anteile verkaufen möchte. Dessen Anteile zeigten sich davon wenig bewegt.

Noch viel trüber ist der Tag für die Anleger von Ardent Health (Ardent Health Partners), da der Kurs hier um ein Drittel auf ein Rekordtief einbrach. Der Gesundheitsdienstleister erwischte seine Anleger auf dem falschen Fuß, indem die Prognose für das bereinigte operative Jahresergebnis gekappt wurde./tih/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

21:23Baidu unveils proprietary ERNIE 5 beating GPT-5 performance on charts, document understanding and more
20:48Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer
20:27Want More Jackbox-Like Couch Party Games? Just Open the Netflix App on Any TV
20:13Aktien New York: Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow
20:02Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag
20:02Shoppers in US give Costco hot dogs a Korean twist with ‘Costco kimchi’
20:02Why Is Ballard Power Systems Stock Plunging Today?
20:00Netflix Is Bringing Video Games to Users’ TVs
mehr