Aktien New York: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype schwächt sich ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der zuletzt von Rücksetzern bei KI-Werten geprägte US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten zunächst kaum Einfluss auf die Notierungen. So fiel die Verbraucherstimmung - gemessen am Uni-Michigan-Index - im November schlechter aus als von Experten vorausgesagt.

Wer­bung Wer­bung

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.808 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust von rund anderthalb Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,6 Prozent auf 6.682 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,0 Prozent auf 24.891 Punkte abwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenminus von rund 3,7 Prozent an.

"Anleger sind zum Wochenschluss ziemlich nervös", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Dass die teilweise astronomischen Bewertungen auch mal korrigiert werden müssen, ist sicherlich keine Frage des Ob, sondern nur des Wann."

Die Investoren hinterfragten zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI auch als so profitabel erweisen werden, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, brachte es Analyst André Sadowsky von der Commerzbank auf den Punkt./edh/stw