DAX23.900 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.447 ±-0,0%Bitcoin79.870 -0,5%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.205 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien New York: Wenig bewegter Auftakt nach jüngster Erholungsrally

04.12.25 16:08 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung auf Dreiwochenhochs ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus. Die Indizes starteten schwunglos in den Handel. Nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben sollte, mangelte es an Impulsen.

Wer­bung

Im Ergebnis hielten sich die Kurse der New Yorker Leitindizes mit negativen Vorzeichen nah an ihren Vortagsschlussständen. Der Dow Jones Industrial lag nach einer halben Handelsstunde 0,1 Prozent tiefer bei 47.848 Punkten. Eine weitere Annäherung an den bisherigen Rekord von 48.431 Punkten gelang ihm also nicht.

Der marktbreite S&P 500 stand zuletzt mit 6.849 Punkten auf Vortagsniveau. Der NASDAQ 100 gab allerdings etwas klarer um 0,27 Prozent auf 25.538 Punkte nach, nachdem er zuletzt an sieben von acht Handelstagen mit Gewinnen geschlossen hatte.

"In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", schrieben die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe. Sie beziffern den Anteil der Experten, die in der kommenden Woche von einer Zinssenkung der Fed ausgehen, auf mittlerweile wieder 90 Prozent. In den vergangenen Tagen hatten Wirtschaftsdaten privater Institute daran nicht gerüttelt./tih/mis