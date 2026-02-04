DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -0,6%Nas23.267 +1,0%Bitcoin59.205 -0,7%Euro1,1907 +0,8%Öl69,32 +1,8%Gold5.061 +2,1%
Aktien Schweiz gut behauptet - Zyklische Werte weiter gesucht

09.02.26 17:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
68,34 CHF 1,44 CHF 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
45,76 CHF 1,20 CHF 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
78,60 CHF 1,90 CHF 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,39 CHF -0,50 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
120,20 CHF 0,24 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
353,80 CHF -2,60 CHF -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
34,00 CHF 0,15 CHF 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einer leicht positiven Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Teilnehmer sprachen aber übergeordnet von einem abwartenden Geschäft vor den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten. Dann wird die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für den Januar nachgeholt. Und auch Verbraucherpreisdaten stehen auf der Agenda. Diese könnten genauere Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben, hieß es.

Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 13.518 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,88 (Vortag: 19,08) Millionen Aktien.

Liquidität floss weiter in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es hieß. Bei den Einzeltiteln waren erneut Papiere aus dem Bausektor gesucht. hier bauten Holcim (+2,5%) und Amrize (+2,7%) die jüngsten Gewinne weiter aus. Auch die Aktien von ABB legten um weitere 2,2 Prozent zu.

Die Aktien der UBS gewannen 0,4 Prozent. Hier stützten gute Geschäftszahlen von Unicredit, die auch den europäischen Banken-Sektor anschoben.

Dagegen zeigten sich die defensiven Index-Schwergewichte Nestle (-0,6%), Novartis (+0,2%) und Roche (-0,7%) tendenziell mit Abschlägen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
06.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
23.01.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
23.01.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

