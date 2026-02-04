DAX24.986 -0,1%Est506.050 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -3,0%Nas23.225 -0,1%Bitcoin58.438 -0,8%Euro1,1906 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.021 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz kaum verändert - Richemont und Swatch mit Gewinnen

10.02.26 17:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
45,26 CHF -0,50 CHF -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
77,68 CHF -0,92 CHF -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,92 CHF 0,53 CHF 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
121,00 CHF 0,80 CHF 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
160,25 CHF 3,50 CHF 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
351,10 CHF -2,70 CHF -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
198,50 CHF 4,70 CHF 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die abwartende Tendenz am schweizerischen Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag weiter fortgesetzt. Teilnehmer sprachen erneut von einem zurückhaltenden Handel. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Januar am Mittwoch sowie den Januar-Verbraucherpreisdaten am Freitag stehen im Wochenverlauf wichtige US-Daten an. Diese könnten Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank liefern. Der Umsatz im US-Einzelhandel stagnierte im Dezember derweil, während Volkswirte einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet hatten. Die Daten werden stark beachtet, da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht.

Wer­bung

Der SMI erhöhte sich um einen halben Punkt auf 13.518 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich demnach elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,95 (Vortag: 16,91) Millionen Aktien.

Der Schweizer Franken zeigte gegenüber dem Euro weiter Stärke und kletterte auf den höchsten Stand seit 2015. Wetten auf einen langfristigen Rückgang der Kaufkraft des Dollars - oder eine Dollar-Entwertung - würden Anleger dazu veranlassen, nach alternativen sicheren Häfen, einschließlich des Frankens, zu suchen, so die Analysten der ING. Zudem scheine die Schweizerische Nationalbank angesichts der Franken-Stärke entspannt zu sein, möglicherweise weil sich das europäische Wachstum belebe und ihre Möglichkeiten, die Zinsen zu senken oder Interventionen einzusetzen, begrenzt aussähen, hieß es weiter.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Richemont (+2,2%) und Swatch (+2,4%) deutlich zu. Der französische Luxusgüterkonzern Kering will nach Jahren des Rückgangs im Jahr 2026 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren und treibt dafür einen Sanierungsplan voran. Vor allem der positive Ausblick auf die Trendwende bei Gucci trieb die Aktie an. Kering scheint auf dem richtigen Weg zu sein, nachdem das Unternehmen im Schlussquartal 2025 eine ordentliche sequentielle Verbesserung gezeigt hat, so die Analysten der Deutschen Bank.

Wer­bung

Die zuletzt stark gestiegenen zyklischen Aktien kamen dagegen etwas zurück. So ging es für die Holcim-Aktie um 1,2 Prozent nach unten und Amrize verloren 1,1 Prozent. Ein uneinheitliches Bild zeigten die defensiven Index-Schwergewichte. Während die Titel von Novartis und Nestle um jeweils 0,7 Prozent zulegten, büßten die Papiere von Roche 0,8 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amrize

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amrize

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Swatch (I)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swatch (I)

DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
04.07.2013Swatch (I) kaufenExane-BNP Paribas SA
02.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.07.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
08.07.2013Swatch (I) haltenBarclays Capital
21.06.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
04.02.2013Swatch (I) verkaufenS&P Equity Research
20.01.2011The Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)
05.08.2010Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swatch (I) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen