Allianz-CEO: Dem Aktienmarkt steht eine deutliche Korrektur bevor

"Die Aktienmärkte befinden sich nun schon seit langer Zeit im Auftrieb und die Bewertungen sind inzwischen äußerst hoch, höher als es durch fundamentale Daten gerechtfertigt wäre", erklärte Oliver Bäte am Samstag am Rande des jährlichen Wirtschaftsgipfels China Development Forum gegenüber dem US-Sender "CNBC".

"Die Märkte beginnen nervös zu werden und wir gehen mittel- bis langfristig von einer sehr starken Korrektur aus", sagte der Allianz-Chef weiter. Zwar sei der genaue Zeitpunkt dieser Marktanpassung noch ungewiss, dennoch glaube man bei der Allianz AG, dass die Marktrisiken allgemeinhin deutlich unterschätzt werden. Deshalb sei man bei der Allianz "sehr, sehr vorsichtig".

Bäte hatte schon im Januar 2018 gegenüber "CNBC" vor einer bevorstehenden Korrektur gewarnt. Kurz danach - Anfang Februar - fielen die US-Aktienmärkte dann um über 10 Prozent von ihren jüngsten Rekordständen zurück.

Handelsstreit belastet Märkte

Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China tragen derweil nicht dazu bei, die Märkte zu stabilisieren, kommentierte Bäte das derzeit wichtigste Thema der Finanzwelt.

US-Präsident Donald Trump , der sich schon lange darüber beklagte, dass das hohe Handelsbilanzdefizit der USA auf unfaire Handelspraktiken anderer Länder zurückzuführen sei, hat am vergangenen Donnerstag ein Dekret für Strafzölle und anderen Maßnahmen gegen China im Umfang von rund 60 Milliarden Dollar unterzeichnet. Die Antwort aus Peking folgte prompt. Um den Streit nicht eskalieren zu lassen, hat das chinesische Handelsministerium jedoch erst mal nur Zölle mit einem Volumen von etwa 3 Milliarden Dollar angekündigt.

Beide Seiten geben sich kämpferisch: "Würde ein Handelskrieg von den USA initiiert, dann wird China bis zum Ende kämpfen", so die Warnung aus der chinesischen Botschaft in Washington. Dass sich Trump aber davon beeindrucken lässt, scheint unwahrscheinlich. Immerhin hatte er noch Anfang März per Twitter verkündet, dass Handelskriege unter Umständen gut sind - und einfach zu gewinnen.

Redaktion finanzen.net

