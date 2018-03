Morgan Stanley: Der jüngste Kursrutsch war nur ein Vorgeschmack auf den Crash

Andrew Sheets, Chefstratege von Morgan Stanley aus London, bezeichnete den kürzlichen Kursrücksetzer am US-Aktienmarkt als "Vorspeise" und nicht als "Hauptgericht". Sheets deutet den jüngsten Kurssturz von Ende Januar bis Anfang Februar, welcher die großen Indizes wie Dow Jones S&P 500 und NASDAQ 100 in die Tiefe zog, als Vorbote für einen größeren Crash.

Rückkehr der Inflation wird zum Verhängnis

Laut dem Chefstrategen war der Einbruch des US-Aktienmarkts nur ein bitterer Vorgeschmack auf den potenziellen Schaden, welcher durch nachhaltig ansteigende US-Anleiherenditen folgen könnte. Die relativ niedrigen Realrenditen an den Anleihemärkten waren in der Vergangenheit eine große Stütze für die Aktienmärkte. Ein rapider Anstieg der Realrendite könnte die Aktienmärkte nun aber sehr empfindlich treffen. Bei einer heranwachsenden Inflation und einem rückläufigen Wachstum der Unternehmen leiden vor allem die Renditen an den Aktienmärkten, da Investoren unter diesen Umständen dem Aktienmarkt den Rücken kehren und auf risikoärmere US-Staatsanleihen setzen.

Dividenden sind nicht mehr der neue Zins

Neben Morgan Stanley haben auch die Experten von JPMorgan auf das Risiko der steigenden Zinsen hingewiesen. Nach Auffassung der Strategen der beiden Investmentbanken könnten die wachsenden Zinsen für einen schnellen Wendepunkt an den Märkten sorgen. Schon jetzt liegt die durchschnittliche Dividendenrendite der im S&P 500 gelisteten Unternehmen auf historisch niedrigen 1,81 Prozent und somit exakt auf der US-amerikanischen Kerninflationsrate von Januar 2018. Zehnjährige US-Staatsanleihen, welche mit Triple A die bestmögliche Bonität vorweisen, bieten unterdessen schon einen Zins von 2,85 Prozent.



