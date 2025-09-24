DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,65 -0,4%Dow46.415 +0,1%Nas22.694 -0,4%Bitcoin95.588 +0,1%Euro1,1808 +0,1%Öl67,64 +1,6%Gold3.782 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Kratos Defense - Steigende US-Investitionen in Drohnen sollten Wachstum nachhaltig anschieben! Kratos Defense - Steigende US-Investitionen in Drohnen sollten Wachstum nachhaltig anschieben!
Applovin - KI-Plattformlösungen sorgen für Wachstumsschub! Applovin - KI-Plattformlösungen sorgen für Wachstumsschub!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Wien Schluss: ATX legt zu - Rückenwind von der Wall Street

23.09.25 18:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.641,4 PKT 32,6 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
46.400,7 PKT 19,2 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Aktienmarkt in Wien hat den Handel am Dienstag mit klaren Aufschlägen beendet. Der Leitindex ATX schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 4.641,44 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime stieg um 0,69 Prozent auf 2.319,26 Zähler. Wie an anderen wichtigen europäischen Märkten dürften die Rekordstände an den US-Börsen am Vortag für Kaufstimmung gesorgt haben. Der Dow Jones setzte seinen Rekordlauf am Dienstag fort.

Wer­bung

Für Impulse sorgten auch Konjunkturdaten aus Europa. Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat einer Umfrage zufolge auch im September etwas zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex - für Industrie und Dienstleister zusammen - stieg leicht um 0,2 auf 51,2 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Vor allem in Deutschland gab es deutliche Zuwächse. In Großbritannien gab ein vergleichbares Barometer unerwartet deutlich nach.

Nachrichten oder Analystenkommentare zu heimischen Unternehmen lagen keine vor. Stärkster Wert im Prime-Segment waren Agrana mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent. ZUMTOBEL büßten am anderen Ende des Kurszettels 1,2 Prozent ein. Die schwergewichteten Banken verzeichneten Gewinne. BAWAG, Erste Group (Erste Group Bank) und RBI legten zwischen 0,1 und 2,9 Prozent an Wert zu./spo/mik/APA/stw

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

18:40US: Trump proposes further changes to H-1B visa process
18:40How Donald Trump's H-1B visa fee could affect the US economy
18:40Indian, Chinese tech workers rethink US jobs after visa hike
18:27Trump-ally Grenell threatens German journalist with visa withdrawal
18:19Coca-Cola rebrands products in Germany amid US image crisis
18:14Aktien Wien Schluss: ATX legt zu - Rückenwind von der Wall Street
18:11Trump administration mulls changes to H-1B visa process
18:00Handel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus
mehr