Aktien Wien Schluss: ATX nähert sich Jahreshoch

03.11.25 18:12 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Am Wiener Aktienmarkt haben die Anleger zum Start in den November weiter zugegriffen. Der ATX schloss am Montag 0,68 Prozent höher bei 4.841,05 Punkten. Das Jahreshoch von gut 4.857 Einheiten von Mitte August ist wieder in greifbarer Nähe. Der ATX Prime stieg um 0,65 Prozent auf 2.409,61 Zähler.

Das europäische Umfeld entwickelte sich nach dem schwächeren Wochenausklang überwiegend ebenfalls positiv. Marktbeobachter verwiesen auf die Hoffnungen auf eine Jahresendrally, getragen durch KI-Fantasien und Entspannungssignale aus dem Zollstreit zwischen den USA und China.

In Wien setzt sich die zuletzt tonangebende Berichtssaison in den kommenden Tagen fort, wenn etwa die Quartalsberichte von AT&S, Verbund und Lenzing anstehen. Die AT&S-Aktien setzten im Vorfeld der Zahlen die jüngste Rally der AT&S-Aktien am Montag fort, die Titel kletterten als ATX-Spitzenwert 7,8 Prozent hoch.

Die Aktien profitieren auch von der ungebrochenen KI-Fantasie am Markt. Zuletzt hatte sich AT&S-Chef Michael Mertin gegenüber dem "Handelsblatt" optimistisch zu weiterem Wachstum geäußert. Als europäischer Hersteller im von asiatischen Herstellern geprägten Markt für IC-Substrate nehme AT&S zudem mit Blick auf die Spannungen zwischen China und den USA eine Sonderstellung ein.

Aktien der Erste Group behaupteten ihre Gewinne vom Freitag. Da hatten sie nach Zahlen über den Erwartungen und einem angehobenen Ausblick stark zugelegt. Die Analysten der Barclays hoben als Reaktion ihr Kursziel leicht an und bekräftigten ihre "Equal Weight"-Empfehlung.

Weitere Gewinne verzeichneten Papiere der Branchenkolleginnen BAWAG, die 1,8 Prozent höher aus dem Handel gingen. Unter den übrigen Schwergewichten legten Verbund und OMV bis zu 2,3 Prozent zu, während Andritz nach der starken Vorwoche 1,9 Prozent zurückkamen./spa/ste/APA/nas

