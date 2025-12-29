DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,4%Nas23.414 +0,8%Bitcoin79.911 +2,3%Euro1,1715 -0,1%Öl61,74 +1,6%Gold4.444 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026 Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: ATX verbucht längste Gewinnserie seit 2003

05.01.26 18:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.394,8 PKT 68,4 PKT 1,28%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Unbeeindruckt von den jüngsten geopolitischen Entwicklungen hat der ATX am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt. Mit dem elften Tagesgewinn in Folge knüpfte der ATX nahtlos an den starken Jahresausklang an und stellt damit die längste Gewinnserie seit 2003. Zum Handelsende stand der österreichische Leitindex um 0,80 Prozent höher bei 5.394,76 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,81 Prozent auf 2.679,79 Zähler.

Wer­bung

Auch das europäische Umfeld schloss zum Wochenstart überwiegend fester. Große Indizes wie der Euro-Stoxx-50 und der deutsche DAX markierten dabei neue Rekordstände. Die Anleger setzen weiter auf eine Belebung der deutschen Konjunktur im neuen Jahr - ein Thema, das bereits im vergangenen Jahr als wichtiger Kurstreiber fungiert hatte.

Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hinterließ an den Märkten hingegen kaum Spuren. Geopolitische Schocks hätten historisch betrachtet meist nur begrenzte Auswirkungen, schreiben die Marktstrategen der Deutschen Bank. Entscheidend sei weniger das Ereignis selbst als vielmehr, ob es zentrale makroökonomische Variablen wie Wachstum und Inflation nachhaltig beeinflusse.

Gesucht waren in Wien jedoch die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO, die um 8,8 Prozent anzogen. US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in Venezuela mithilfe der großen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Dafür wären hohe Investitionen in die Förderanlagen notwendig. Für SBO sind die USA wiederum ein wichtiger Markt.

Wer­bung

Unter den weiteren Einzelwerten waren Aktien aus dem Bausektor sowie einige Bankwerte gefragt. Porr, Strabag und Palfinger gewannen zwischen 2,2 und 3,6 Prozent. Erste Group (Erste Group Bank) und BAWAG stiegen um jeweils rund ein Prozent.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte sich der Fokus der Märkte wieder verstärkt auf Konjunkturdaten verlagern. Dies gilt besonders für die Inflationsdaten für Deutschland am Dienstag sowie den US-Arbeitsmarktbericht./spa/sto/APA/jha

Mehr zum Thema ATX

18:35Aktien Wien Schluss: ATX verbucht längste Gewinnserie seit 2003
17:57Optimismus in Wien: ATX verbucht letztendlich Gewinne
15:58Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX steigen
12:25Börse Wien in Grün: ATX liegt mittags im Plus
09:28Börse Wien: ATX zum Start des Montagshandels in Grün
02.01.26Wiener Börse: ATX zum Jahresauftakt erneut mit Kurs-Rekorden
02.01.26Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX erneut mit Rekorden
02.01.26Handel in Wien: ATX zum Handelsende in der Gewinnzone
mehr