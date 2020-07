ams schließt Übernahme von OSRAM ab

Das Übernahmeangebot ist durch Zahlung des Angebotspreises an die Inhaber der angedienten Aktien heute vollständig vollzogen worden, wie der österreichische Sensorhersteller mitteilte. "Wir sind in Europa verwurzelt und werden die hervorragende technologische Basis, IP und Marktposition von OSRAM mit den Stärken von ams kombinieren", so ams-CEO Alexander Everke. "Damit sind wir überzeugt, ein weltweit führender Anbieter von optischen Technologien werden zu können."

Nach Abschluss des Angebots hält ams 69 Prozent aller Aktien von OSRAM. Die Österreicher gehen davon aus, in Kürze im Aufsichtsrat von OSRAM basierend auf dem gehaltenen Aktienanteil vertreten zu sein. ams will weitere Schritte im Hinblick auf die Integration der beiden Unternehmen "zeitnah" bekannt geben

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: OSRAM