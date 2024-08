Mercedes-Benz-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Aktienprognosen

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 15 Experten ihre Analyse der Mercedes-Benz-Aktie abgegeben.

15 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 90,17 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 29,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 61,16 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 27,53 31.07.2024 Deutsche Bank AG 125,00 EUR 104,38 29.07.2024 Goldman Sachs Group Inc. 84,00 EUR 37,34 26.07.2024 Warburg Research 93,00 EUR 52,06 26.07.2024 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 63,51 26.07.2024 RBC Capital Markets 90,00 EUR 47,16 26.07.2024 UBS AG 85,00 EUR 38,98 26.07.2024 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 27,53 26.07.2024 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 27,53 26.07.2024 Goldman Sachs Group Inc. 84,00 EUR 37,34 12.07.2024 DZ BANK - - 10.07.2024 Barclays Capital 76,50 EUR 25,08 04.07.2024 UBS AG 85,00 EUR 38,98 02.07.2024 Deutsche Bank AG 125,00 EUR 104,38 01.07.2024 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 27,53 01.07.2024 Warburg Research 93,00 EUR 52,06 01.07.2024

Redaktion finanzen.net