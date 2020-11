Ahold Delhaize hebt Jahresprognose erneut an - Ahold-Aktie sinkt dennoch

Wie die Koninklijke Ahold Delhaize NV mitteilte, verdiente sie unterm Strich nur noch 68 Millionen Euro nach 453 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hier belasteten unter anderem coronabedingte Kosten, die Ahold auf 140 Millionen Euro bezifferte.

Der bereinigte Gewinn je Aktie - die Kernkennziffer des Konzerns - legte dagegen auf 0,50 Euro von 0,44 Euro zu. Im Gesamtjahr rechnet Ahold nun mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns im hohen 20-Prozent-Bereich. Zuvor hatte Ahold den Gewinnausblick bei Vorlage der Zweitquartalszahlen im August auf ein Wachstum im unteren bis mittleren 20-Prozent-Bereich erhöht.

Zudem kündigte Ahold an, ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde Euro auflegen zu wollen.

Die Ahold-Aktie gibt am Mittwoch an der EURONEXT in Amsterdam nach und verliert zeitweise 2,64 Prozent auf 23,97 Euro.

