NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund seien bessere Volumina sowohl in den USA als auch in Europa gewesen. Der Einzelhändler gewinne Marktanteile hinzu./rob/bek/gl

