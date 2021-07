Aroundtown legt Bezugspreis für Aktiendividende fest

Aktionäre des Gewerbeimmobilienunternehmens können sich noch bis einschließlich Dienstag entscheiden, ob sie ihre Gewinnausschüttung in Form von Aroundtown -Aktien haben wollen (Scrip Dividend). Diese werden zum Bezugspreis von 5,58 Euro in einem Bezugsverhältnis von 29,84 zu 1 ausgegeben, wie das Unternehmen in Luxemburg mitteilte. Alle übrigen Aktionäre bekommen eine Bardividende von 22 Cent je Anteilsschein ausgezahlt.

