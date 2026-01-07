DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.849 -0,4%Euro1,1681 ±0,0%Öl60,26 -0,2%Gold4.422 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Steuer-ID und Steuernummer: Wo man sie findet und wieso es sie gibt Steuer-ID und Steuernummer: Wo man sie findet und wieso es sie gibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Albertsons Companies legte Quartalsergebnis vor

08.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Albertsons Companies Inc
13,60 EUR -0,50 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Albertsons Companies hat am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 18,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Albertsons Companies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Albertsons Companies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Albertsons Companies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Albertsons Companies Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung