Albertsons Companies legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Albertsons Companies hat am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 18,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
