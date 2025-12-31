Algernon Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Algernon Health ließ sich am 29.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Algernon Health die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algernon Health -0,020 CAD je Aktie generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Algernon Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Algernon Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent