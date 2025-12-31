Algernon Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Algernon Health ließ sich am 29.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Algernon Health die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algernon Health -0,020 CAD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net