Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 108,30 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 108,30 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,65 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 720.544 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,90 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Am 15.08.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 59,21 CNY fest.

