Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 127,68 USD.

Das Papier von Alibaba legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 127,68 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,90 USD zu. Mit einem Wert von 128,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 379.858 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 16,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.06.2024 auf bis zu 71,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 77,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,25 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.02.2025. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,02 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 14.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 65,33 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

