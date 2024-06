Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 76,10 USD.

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 76,10 USD nach. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 75,98 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,60 USD. Zuletzt wurden via New York 345.245 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 102,50 USD. Mit einem Zuwachs von 34,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,21 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 14.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 1,33 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,87 Mrd. CNY. Im Vorjahresviertel waren 30,43 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 57,49 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

