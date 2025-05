Aktienkurs aktuell

Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag an Fahrt

14.05.25 16:10 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 132,98 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Alibaba 119,20 EUR 1,40 EUR 1,19% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 132,98 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 396.554 Stück. Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,80 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 85,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,25 CNY belaufen. Alibaba veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 65,33 CNY im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen NVIDIA-Aktie im Visier: Chinas Tech-Giganten sichern sich NVIDIA-Chips vor Exportstopp Alibaba-Aktie im Fokus: Alibaba lanciert KI-Hybrid-Modell Qwen 3

