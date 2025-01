Alibaba im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag tiefer

16.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 81,96 USD.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 81,96 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 81,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 146.436 Stück. Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,63 USD am 23.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach unten. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,95 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Alibaba ließ sich am 15.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 33,00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Am 29.01.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 61,95 CNY je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie "Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot China macht Fortschritte in der KI-Dominanz - USA im technologischen Wettlauf gefordert? Viel Veränderung im Depot: So hat Michael Burry im vergangenen Quartal investiert

