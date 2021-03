Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba tendiert nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Alibaba 193,40 EUR

2,11% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alibaba-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 191,80 EUR. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 192,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 189,20 EUR aus. Mit einem Wert von 192,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 28.906 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 270,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 23.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 157,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 77,77 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba soll seine Medien-Beteiligungen wohl abstoßen - Alibaba-Aktie in Rot

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Coupang-Aktie mit kräftigen Aufschlägen zum Börsendebüt: Softbank-Beteiligung wagt IPO

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com