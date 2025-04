Alibaba Aktie News: Alibaba bricht am Nachmittag nach oben aus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 122,06 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,3 Prozent auf 122,06 USD. Bei 123,80 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 802.012 Alibaba-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 71,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,83 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,25 CNY.

Am 20.02.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 65,33 CNY je Alibaba-Aktie.

