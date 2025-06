Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 112,50 USD nach.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 112,50 USD ab. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 111,68 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,04 USD. Zuletzt wurden via New York 283.480 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,93 Prozent hinzugewinnen. Am 29.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,18 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 32,49 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 30,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alibaba-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2026 69,90 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

