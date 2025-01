Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 86,56 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 86,56 USD nach oben. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,20 USD. Bei 86,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 257.284 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 117,80 USD. 36,09 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,43 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,95 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 15.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 33,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,37 Prozent gesteigert.

Am 29.01.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 61,94 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

China macht Fortschritte in der KI-Dominanz - USA im technologischen Wettlauf gefordert?

Viel Veränderung im Depot: So hat Michael Burry im vergangenen Quartal investiert