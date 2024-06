So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Montagnachmittag positiv

24.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 75,55 USD.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 75,55 USD. Bei 75,55 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 560.488 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,50 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 26,29 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2024 0,980 CNY an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CNY aus. Alibaba ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,87 Mrd. CNY, während im Vorjahreszeitraum 30,43 Mrd. CNY ausgewiesen worden waren. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 57,20 CNY fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Beteiligungen ausgebaut: "The Big Short"-Investor Michael Burrys Portfolio in Q1 2024 KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs Alibaba-Aktie unter Druck: Gewinn und Umsatz rückläufig - KI-Geschäft legt zu

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images