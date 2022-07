Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 98,95 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.07.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 99,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 100,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.140 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 181,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.05.2022 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,95 CNY. Im Vorjahresviertel waren 22,03 CNY je Aktie erzielt worden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 17.08.2023.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 47,52 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

