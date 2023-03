Aktien in diesem Artikel Alibaba 77,70 EUR

Alibaba Aktienanalyse: Ist das Amazon Chinas unterbewertet und steht vor einem Comeback 2023?





Die Alibaba Group ist ein chinesisches Unternehmen, das 1999 von Jack Ma gegründet wurde. Als Englischlehrer hatte er den Anspruch, neue Dinge zu entwickeln und die Welt zu verändern. Das erste Risikokapital in Höhe von 20 Millionen US-Dollar stammte von Softbank, im Laufe der Zeit wurde Yahoo als Investor gewonnen und von ihnen eine Milliarde US-Dollar Risikokapital eingesetzt.





Nur wenige Jahre später etablierte sich Alibaba zur größten IT-Gruppe in China mit Marken wie Alipay, Alisoft, und Alimama. Es war zeitweise der wertvollste Konzern Chinas, der aber nicht nur reines Online-Business, sondern auch Beteiligungen an SB-Warenhäusern im Konzern verankert hat.





Alibaba hat seinen Hauptsitz in Hangzhou und ist auch heute noch eines der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen. Alibaba betreibt dafür verschiedene Plattformen, darunter Alibaba.com, Taobao, Tmall und Alipay. Dabei ist Alibaba.com eine B2B-Plattform, auf der Unternehmen weltweit Produkte und Dienstleistungen kaufen und verkaufen können. Taobao ist eine C2C-Plattform, auf der Einzelpersonen Waren kaufen und verkaufen können. Tmall ist eine B2C-Plattform, auf der Marken ihre Produkte direkt an Verbraucher verkaufen können. Alipay ist ein digitales Zahlungssystem, das von Alibaba betrieben wird.





Mit dem Börsengang 2007 und dem weltweit gefeierten Listing der Aktien in New York 2014 wurden auch Aktionäre auf das Unternehmen aufmerksam. Doch erst im Jahr 2019 gab es das Listing in Hongkong. Dies brachte Jack Ma nach offenen Worten in China und einem Kartellverfahren im Jahr 2020 jedoch keinen Mehrwert. Eher im Gegenteil, denn er ist kein Firmenchef mehr und das Unternehmen sah sich mehreren Kartellklagen ausgesetzt.





Zudem hat Alibaba auch in andere Bereiche investiert, darunter in das Cloud-Computing, digitale Medien und Unterhaltung, Logistik sowie Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hatte im Jahr 2020 einen Umsatz von über 72 Milliarden US-Dollar erzielt. Vom Hochpunkt aus betrachtet verlor die Aktie jedoch stark und der Marktwert sank um mehr als 600 Milliarden US-Dollar. International wird Alibaba oft mit einer Amazon in Amerika verglichen, da sich einige Aktivitäten ähneln. Über die Vergleichbarkeit der Bewertung sprechen wir in diesem Video ebenso, wie über die aktuellen Einschätzungen der Analysten.





Wir blicken mit dem Freestoxx-Tool auf die Aktienkursentwicklung und zeigen spannende Szenarien auf.





Das Video zur Alibaba Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Alibaba das Thema des Tages, anbei das Video:



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

