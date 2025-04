Allianz Aktie News: Allianz am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 354,80 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 354,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 355,30 EUR. Bei 351,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.851 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 359,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 32,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,71 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 337,00 EUR an.

Am 28.02.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,77 EUR je Aktie.

