Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Allianz 204,30 EUR

1,41% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 203,10 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,35 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 201,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 537.676 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,08 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,44 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 12.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.000,00 EUR – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 44.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 vorlegen. Allianz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,07 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Trading Idee: Allianz - Langfristige Short-Chance

Generali-Aktie stabil: Generali verdient dank starkem Schaden- und Unfallgeschäft deutlich mehr

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com