Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 222,40 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 222,40 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 221,25 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,80 EUR. Zuletzt wechselten 143.536 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,30 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 28,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,40 EUR je Aktie belaufen.

