Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 221,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 221,60 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 221,25 EUR. Bei 221,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 16.686 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 234,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,84 Prozent Luft nach oben. Bei 158,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 28,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Allianz.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

