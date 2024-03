Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 251,60 EUR.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 251,60 EUR. Bei 252,50 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 251,60 EUR ab. Bei 252,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 24.708 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 256,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,50 Prozent.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 17,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Allianz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,81 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

