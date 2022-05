Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,00 EUR

-1,59% Charts

News

Analysen

Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 215,15 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 214,60 EUR. Bei 217,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 753.104 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 7,46 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 178,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 20,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,08 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 17.02.2022 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das EPS lag bei -0,74 EUR. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.400,00 EUR – ein Plus von 7,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35.600,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 24,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst

Strategie: Mit Dividenden gegen die Inflation

Erste Schätzungen: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com