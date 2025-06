Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 353,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 353,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 354,50 EUR. Bei 351,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 173.232 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 7,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 32,61 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,59 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 356,14 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

