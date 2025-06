Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 355,60 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 355,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 355,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 352,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 368.490 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 378,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,59 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 356,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 37,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,72 EUR fest.

