Allianz Aktie News: Allianz stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 352,60 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 352,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 352,90 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 351,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 351,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.811 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 7,35 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 32,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,59 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 356,14 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Allianz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

