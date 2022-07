Allianz Aktie News: Allianz fällt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 175,30 EUR

-4,33% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 16:22:00 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 176,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 176,42 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 769.470 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 24,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 176,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit einem Kursverlust von 0,01 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 250,08 EUR.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.400,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44.000,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Am 10.08.2023 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 19,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Juni mehrheitlich zum Kauf

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com