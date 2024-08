Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 244,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 244,80 EUR nach. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 242,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,00 EUR. Bisher wurden heute 361.568 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 211,35 EUR am 09.08.2023. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 15,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,67 EUR.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR gegenüber 5,06 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 31,74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,78 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start unter Druck

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags