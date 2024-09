Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Kurs von 283,70 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 283,70 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 283,90 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 280,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 283,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 362.491 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 31,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,80 EUR.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,90 EUR je Allianz-Aktie.

