Allianz-Aktie aktuell: Allianz reagiert positiv

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,35 EUR

-0,05% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 213,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 214,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 213,95 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 3.507 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 221,50 EUR erreichte der Titel am 05.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,80 EUR ab.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 219,00 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 21,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Strategie mit gutem Gewissen: So winkt eine dicke Dividendenrendite

Zwölf Prozent Gehaltserhöhung für Allianz-Chef Bäte - Allianz-Chef rechtfertigt Fehlstart von Direkt-Versicherer

RWE reagiert gelassen auf schärfere Kohle-Kriterien der Allianz - RWE-Aktie unter Druck

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com